Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Yaya Güvenliği" Toplantısı

Tatvan'da "Yaya Güvenliği" Toplantısı

25 dakika önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "Yaya güvenliği" toplantısı yapıldı.

Tatvan'da
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "Yaya güvenliği" toplantısı yapıldı.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda; yaya güvenliği noktasında alınan tedbirler gözden geçirilerek, ilaveten alınması gereken diğer tedbirlerle ilgili ise fikir alışverişinde bulunuldu.

Konunun önemine vurgu yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçe genelinde yaya güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması noktasında gereken tüm tedbirlerin ivedilikle alınması noktasında gerekli talimatları verdi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca EYT Mağduru, 10 Şubat'ta Ankara'da Buluşacak İstanbul ve Ankara Dahil 7 İli Kapsayan Son Yerel Seçim Anketinin Sonuçları Geldi

Macron, "Erdoğan'ı Bilgilendirdim" Deyip 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etti Sağlık Bakanı Koca'dan Diyaliz Teknikerlerine Müjde: İstihdam Sorununu Yönetmelikle Çözeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:27:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Yaya Güvenliği" Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]