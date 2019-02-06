Tatvan'da "Yaya Güvenliği" Toplantısı
25 dakika önce
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "Yaya güvenliği" toplantısı yapıldı.
BİTLİS (İHA) – Bitlis
'in Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
başkanlığında "Yaya güvenliği" toplantısı yapıldı.
İlgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda; yaya güvenliği noktasında alınan tedbirler gözden geçirilerek, ilaveten alınması gereken diğer tedbirlerle ilgili ise fikir alışverişinde bulunuldu.
Konunun önemine vurgu yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan
, ilçe genelinde yaya güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması noktasında gereken tüm tedbirlerin ivedilikle alınması noktasında gerekli talimatları verdi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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