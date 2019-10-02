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Tatvan'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

24 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde program düzenlendi.

Tatvan'da

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde program düzenlendi.

Bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen programda Vali Yardımcısı Kemal Karahan, ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri ile öğrenci ve öğretmenler sürücülere broşür dağıttı.

Öğrenciler, trafik kuralları ve yaya önceliği konusunda da sürücülere uyarılarda bulundu.

Öğrenciler, yaya ve sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Hak ver öncelik ver", "Sen dur yaşam durmasın", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" pankartı taşıdı.

Karahan, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Aynı zamanda trafik kuralları konusunda sürücülere uyarılarda bulunduklarını belirten Karahan, "Burada jandarma ve polis ekiplerimiz tarafından trafik uygulaması yapılıyor. Bu uygulama aynı anda ilçemiz genelindeki 8 farklı noktada gerçekleştiriliyor. Burada öğrencilerimizle sürücülere broşür dağıttık ve trafik konusunda uyarılarda bulunuldu. Bakanlığımız öncülüğünde ülke genelinde yaya önceliği ve trafik kuralları uygulamaları başladığından bu yana ilçemizdeki trafik kazalarında yüzde 55 düşüş yaşandı. Yaya güvenliği konusunda sürücülerimize çok görev düşüyor. Trafikte dikkatli olmalarını, yaya önceliğine önem vermelerini ve trafik kurallarını ihmal etmemelerini istiyoruz. " diye konuştu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Jandarma, Türkiye, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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