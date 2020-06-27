Tatvan'da yelken sporu antrenmanları başladı - Son Dakika

Tatvan'da yelken sporu antrenmanları başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçte olsa Van Gölü'nde yelken sporu antrenmanları başladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçte olsa Van Gölü'nde yelken sporu antrenmanları başladı.

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Korona virüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular normalleşmeden dolayı Aydın'da düzenlenecek olan şampiyonlara hazırlanıyorlar. Öğlen saatlerinde tekneleri ile Van Gölü'ne açılan optimus ve lazer sınıfı sporcuları antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde her gün 3 saat çalışıyorlar. Bitlis Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye Şampiyonasına hazırlanan yelken sporcuları, havalarında güzel olmasını fırsat bilerek pandemiden dolayı geç başladıkları antrenman açığını yoğun bir şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yelken Antrenörü Kazım Yurtada pandemiden dolayı göle geç çıktıklarını belirterek, "Bitlis yelken kulübü olarak pandemiden dolayı uzun bir zaman maalesef göle çıkamadık. Ama şimdi normalleşmeden dolayı yavaş yavaş antrenmanlara başladık. Bitlis Gençlik Kulübümüzde 8-15 yaş grubu 15 optimus sporcumuz var. Bunun dışında ise lazer sınıfında ise 5-6 sporcumuz var. Ama maalesef teknelerimiz yeterli değildir. İdmanlara başladık Türkiye şampiyonlarına hazırlanıyoruz. İnşallah Bitlis olarak orada iyi bir derece alıp döneceğiz" dedi.


Poyrazdan esen rüzgardan dolayı Van Gölü'nün yelken sporuna gayet müsait olduğunu söyleyen Yurtada, "Van Gölü yelkene çok müsait bir göl, rüzgarımız her zaman vardır. Poyrazdan iyi bir rüzgar eser. Bitlis olarak Türkiye şampiyonasını veya daha büyük federasyon kupasını almak istedik. Ama tekne nakilleri çok külfetli olduğu için maalesef büyük bir yarışı buraya alamadık. Federasyonda burada çok büyük bir yarışı olmasını istiyor" diye konuştu.


Yaklaşık 20 yıldır 100'ün üzerinde yelken sporcusu yetiştirdiğini belirten Yelken Antrenörü Kazım Yurtada, "Bitlis yelken olarak 20 sene önce bu işe başladık. Gerçekten gençlik spor eliyle belli bir yere geldik. Ben Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğünde devlet memuruyum aynı zamanda ikinci kademe yelken antrenörüyüm. Bana 7-8 yaşlarında gelen çocuklar bugün üniversite okuyor. Mezun olan öğrencilerim var ve 100'ün üzerinde sporcu yetiştirmişliğim var. Eskiden GAP yarışları vardı. Bizde Bitlis olarak bu yarışlarda sürekli derece alırdık" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tatvan'da yelken sporu antrenmanları başladı - Son Dakika Spor
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