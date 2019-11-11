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Tatvan'da yeni cami inşa ediliyor

6 saat önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni bir cami inşa ediliyor.

Tatvan'da yeni cami inşa ediliyor, System.String[]

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni bir cami inşa ediliyor.

Milletvekili Taşar, Saray Mahallesinde yaklaşık 1500 metrekare alanda yapımı süren cami inşaatını ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Taşar, yaptığı açıklamada, ilçede yapımı süren Ensar Camii inşaatını incelediklerini belirterek, "Bu camimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılıyor ve anahtar teslimi olacak. Yani, tamamı yapılacak, hazır hale getirilecek ve halısı da döşenerek halkımızın ibadetine açılacak." dedi.

Caminin altı otopark, üstü iş merkezi ve yan tarafı da Kur'an kursu olacağını anlatan Taşar, şunları kaydetti:

"Bedensel engelli ve yaşlılarımız için asansörler olacak. Bu camimizin yapımı ve teslim tarihi 2021 yılıdır ama burada çalışan arkadaşlarımız bize destek verirse biz inşallah 2020 yılının sonbahar ayında teslim alacağız. Camimizin yapımında emeği olan ve burada bu işi yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tatvan'a ve Tatvanlıya yakışır şekilde çok güzel bir cami olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Milletvekili, Cemal Taşar, AK Parti, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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