Son Dakika Haberleri: Tatvan'da yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tatvan'da yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

27 dakika önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı düzenlendi.

Tatvan'da yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı düzenlendi.


Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Düzenlenen toplantıda ilçe genelindeki okulların son durumu görüşülerek, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Programa katılanların karşılıklı soru cevap şeklinde fikir alışverişinde bulunmalarının akabinde program sona erdi.


Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçe olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını ifade ederek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi Son dakika: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]