Son Dakika Haberleri: Tatvan'da yeni imar yolları açılıyor
Son Dakika Güncel Tatvan'da yeni imar yolları açılıyor

Tatvan'da yeni imar yolları açılıyor

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni imar yolları açılmaya devam ediliyor.

Tatvan'da yeni imar yolları açılıyor, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni imar yolları açılmaya devam ediliyor.


Tatvan Belediyesi İmar Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut imar planında var olan ancak bugüne kadar açılmamış yollar tek tek açılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Yürütülen çalışma kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 10 farklı mahalle ve birçok noktada imar yolu açılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm toplumsal talepleri imkanlar dahilinde yerine getireceklerini söyledi.


Mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak hizmetlerin yapıldığını dile getiren Başkan Geylani, yeni yol açma ve onarım çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. - BİTLİS

Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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