Tatvan'da yeni imar yolları açılıyor - Son Dakika

Tatvan Belediyesi ilçe merkezinde yeni imar yollarının açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan Belediyesi İmar Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mevcut imar planında yer ala ancak bugüne kadar açılmayan yolları açarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm toplumsal talepleri imkanlar dahilinde yerine getirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Kültür Mahallesi'nde yeni imar yolu açmaya başladıklarını ifade eden Geylani, "Bu konuda mahalle muhtarlarıyla koordineli bir çalışma yaptık. Yeni yol açma ve yol onarım çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız yeni açılan imar yollarından çok memnun kalıyor." diye konuştu.