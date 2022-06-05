Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı

05.06.2022 15:51

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kursiyerin ürünleri için yılsonu sergisi açıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kursiyerin ürünleri için yılsonu sergisi açıldı.

Belediyenin Yaşam Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Tekin Erdemir, Erdemir'in eşi Havva Erdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Açar ile vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışının yapılmasının ardından stantları gezen protokol üyeleri, kurs eğitmenini ve kursiyerleri tebrik etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Açar, yaptığı açıklamada, kurs öğreticileri ile kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Açtıkları 625 kurstan 10 bin 580 kursiyerin faydalandığını belirten Açar, "Sergimiz iki gün boyunca ziyaret edilebilecek. Vatandaşların sergiye yoğun ilgisi var. Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kurs öğretmeni Soydan Aldagül de yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergilediklerini anlattı.

Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı
Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı
Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı
Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı

YORUMLAR
500
Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı Kula Halk Eğitimi Merkezi'nden yılsonu sergisi Kula Halk Eğitimi Merkezi'nden yılsonu sergisi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 21:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement