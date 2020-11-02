Tatvan'da yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yollar sıcak asfaltla kaplanıyor, ara cadde ve sokaklara parke taşı döşeniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kent merkezindeki alt yapı ve yol çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçede özellikle toplu taşıma araçlarının güzergah yollarını sıcak asfaltla kapladıklarını aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Aydınlar Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi ve Bitlis minibüs durağının bulunduğu Ufuk Caddesi ile Aydınlar Mahallesi ve Sosyal Mahallesi'ndeki Taşlıtepe Caddesi, Hidayet Mahallesi'ndeki Lise Caddesi ile Tuğ Mahallesi ve Hidayet Mahallesi'ndeki Hükümet Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Diğer dikey yollarda da yol düzenleme ve sıcak asfalt kaplama çalışmamız devam edecek. Mahallelerimizde şimdiye kadar 2 bin 400 metre sıcak asfalt kaplaması yapmış olduk. Aynı zamanda mahallelerimizdeki ara cadde ve sokaklarda da parke taşı döşeme çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda da şimdiye kadar 300 bin metrekare parke taşı döşendi ve bu çalışmalar devam ediyor."