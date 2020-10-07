Tatvan'da yol yapım çalışmaları - Son Dakika

Tatvan Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde yürütülen yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, hava şartları el verdikçe çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Birim amirleriyle Bahçelievler, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını incelediklerini ifade eden Geylani, şöyle konuştu:

"Mahalle sakinleriyle sohbet edip taleplerini dinledik. Her gün düzenli olarak çalışmaları inceliyorum. Şehrimizin hem alt hem de üst yapısını yaparak büyük bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Başlattığımız hizmet ağıyla ilçemizi baştan aşağı yeniliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor."