Tatvan'da "Yöresel Ürünler Pazarı" projesi - Son Dakika

Tatvan'da "Yöresel Ürünler Pazarı" projesi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, TATSO bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri ile birlikte Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, TATSO bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri ile birlikte Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret etti.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor


TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulunun ildeki kadınlara yönelik hayata geçirmeyi planladığı "Yöresel Ürünler Pazarı" projesi ile ilgili gerçekleştirilen ziyarette projenin detayları hakkında Başkan Geylani'ye bilgi verildi. Başkan Geylani'nin proje ile ilgili fikir ve görüşlerinin de alındığı ziyarette, işbirliği teklifinde bulunuldu. İldeki dezavantajlı gruptaki kadınlar başta olmak üzere ürün üretmek isteyen ve ürettiği ürünle ilgili pazar sorunu yaşayan kadınların yararlanmasının planlandığı projeye belediye olarak gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Geylani, kadınların iş yaşamı, üretim ve ekonomideki rollerinin önemine dikkat çekti.


Projenin ildeki kadınlara katkı sunacağını anlatan TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Rahime Yılmaz Acet ise amaçlarının üretim için alan bulamayan kadınlara üretim yapabilecekleri ve aynı zamanda ürettiklerini pazarlayabilecekleri bir alan sunmak olduğunu ifade etti. Hayata geçirmeyi planladıkları "Yöresel Ürünler Pazarı" projesi için ilk görüşmeyi Tatvan Belediyesi ile gerçekleştirdiklerini kaydeden TOBB Bitlis KGK Başkanı Rahime Yılmaz Acet, projenin hayata geçirilmesi noktasında gerekli görüşmeleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.


TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Bilal Kardoğan da, GGK olarak projenin takipçisi ve destekçisi olacaklarını dile getirdi.


TATSO Başkanı Bilal Adabağ ise kurullardan gelen proje önerilerini önemsediklerini dile getirerek, TATSO olarak "Kadın El Emeği Satış Pazarı" projesi için gereken desteği sunacaklarını ifade etti.


Öte yandan; Başkan Geylani ile yapılan görüşme neticesinde projenin hayata geçirilme aşamasının hızlandırılması noktasında komisyon kurularak çalışmalara başlanılması kararlaştırıldı. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tatvan'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' projesi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 09:50 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor 11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor 11:06 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
16:10
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da "Yöresel Ürünler Pazarı" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]