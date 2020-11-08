Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika

Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü
08.11.2020 15:00
Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren yerleşim yerlerinden biri olan Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü. Havaların hissedilir derecede soğumaya başladığı ilçede bir kaç gündür devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Süphan Dağı'nın zirvesi başta olmak üzere ilçeyi çevreleyen tüm yüksek kesimlerde kış etkisini göstermeye başladı. Karla birlikte beyaza bürünen dağlar adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı