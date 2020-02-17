Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tatvan- Van karayolunun Yelkenli köyü mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle araç sürücüleri ve plakalarının belirlenemediği 3 ayrı aracın karıştığı kazada isimleri belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahalesi sonucu araçlarda sıkışan yaralılardan Radiye Eser, Memet Eser ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Tatvan - Van karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

(İHA)

Bitlis, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
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