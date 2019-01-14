Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Zincirsiz Ağır Vasıtaların Trafiğe Çıkışına İzin Verilmeyecek

Tatvan'da Zincirsiz Ağır Vasıtaların Trafiğe Çıkışına İzin Verilmeyecek

1 saat önce

Elverişsiz hava şartları ve yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağır vasıtaların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Tatvan'da Zincirsiz Ağır Vasıtaların Trafiğe Çıkışına İzin Verilmeyecek, System.String[]
Elverişsiz hava şartları ve yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağır vasıtaların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Elverişsiz hava şartları ve yoğun kar yağışı sebebiyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği Tatvan'da trafikte sorun yaşanmaması ve araçların yolda kalmaması için ek önlemler alınıyor. Bu önlemlerle ilgili duyuruda bulunan Tatvan Kaymakamlığı, başta tır ve kamyonlar olmak üzere ağır vasıtaların Tatvan- Van, Tatvan-Bitlis ve Tatvan- Ahlat istikametlerine zincirsiz trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İlçemizde süren yoğun kar yağışı nedeniyle, başta tır ve kamyonlar olmak üzere ağır vasıtaların Tatvan-Van, Tatvan-Bitlis ve Tatvan-Ahlat istikametlerine zincirsiz trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması önemle duyurulur." - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Ahlat, Bitlis, Tatvan, Güncel
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