Tatvan'daki alt yapı çalışmaları "Robotik Görüntüleme Sistemi" ile denetleniyor - Son Dakika

Tatvan Belediyesince yürütülen alt yapı yenileme çalışmaları "Robotik Görüntüleme Sistemi" ile denetleniyor.

Ekipler, alt yapı için yeni döşenen boruların içine gönderdiği kameralı robot ile yapılan hataları anında tespit ediyor.

Robotik Görüntüleme Sistemi üzerinde bulunan 360 derece hareketli kamera, atık su borularının mevcut durumunun kaydını yapıyor.

Belediye ekipleri, yapılan denetimlerde karşılaştıkları aksaklıkları anında giderilerek daha sonra ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçiyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Levent Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak alt yapı çalışmalarının denetimini Robotik Görüntüleme Sistemi ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Boruların eğimini, bağlantı sistemlerini bu sistemle kaydettiklerini anlatan Şeker, "Bu kamera borunun içinden geçerek ve geri dönüş yaparak işlemlerin ne kadar sağlıklı olduğunu bizim görmemizi sağlıyor. Herhangi bir hata varsa biz buna müdahale ediyoruz ve bu şekilde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.