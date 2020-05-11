Tatvan'daki berber ve kuaförlerde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, yeniden hizmet vermeye başladı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, müşteri kabulüne başlanan iş yerlerinde hijyen koşullarını ve salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, kısa süre önce ilçedeki tüm berber ve kuaförlerle toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda berber ve kuaförlere daha temiz ortamda çalışmaları için dezenfektan, yüz koruyucu ve maske dağıttıklarını belirten Geylani, "Berberlerimizden her gün iş yerlerini verdiğimiz dezenfektan ile dezenfekte edilmesini istedik. Hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığı için erkenden tüm tedbirlerimizi aldık." dedi.