Tatvan'daki çocuklar spora kazandırılıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyet yürüten Tatvan 1514 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, ilçedeki çocukları ve gençleri spora kazandırıyor.



Tatvan 1514 Spor Kulübü, ilçedeki çocukları ve gençleri spora kazandırıyor. Spor kulübü bünyesinde şuan 163 çocuk ve genç sporcunun olduğunu ifade eden Tatvan 1514 Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Arif Çağlayan, "Spor kulübümüz bünyesinde U12'de 20 sporcu, U13'de 24 sporcu, U14'de 22 sporcu, U15'de 25 sporcu, U16'da 24 sporcu, U17'de 24 sporcu ve U19'da 24 sporcu olmak üzere şuan toplamda 163 sporcumuz var. Bu yıl Bitlis yerel liginde U14, U15, U17 ve U19 kategorilerinde şampiyon olduk. Ayrıca, bir bölge birinciliği ve iki bölge ikinciliği başarısı elde ettik. Antrenör arkadaşımız Ceyhan Urut ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu senede hedefimiz tüm kulvarlarda şampiyon olup sporcularımızın gelişimine katkı sağlamayı amaçladık" dedi.



Büyük spor kulüplerine çok sayıda sporcu kazandırdıklarını söyleyen Antrenör Çağlayan, " Bursaspor, Erzurum Büyükşehir Belediye Spor, İçel İdmanyurdu Spor, Mersinspor gibi takımlara sporcu transfer ettik. İnşallah daha iyi takımlara da sporcu gönderip bölgemizdeki çocuklarının daha iyi şartlarda hem futbol, hem de okul hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacağız. Ayrıca, çocuklarımıza spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyoruz. Çok sayıda çocuğu kötü alışkanlıklardan kurtardık ve vatanına, milletine katkı sağlayan, çalışan, üreten birer birey olarak yetişmelerine katkı sunduk" diye konuştu.



Tatvan 1514 Spor Kulübü bünyesindeki çocuk ve genç sporcuların belirli günlerde Tatvan Şehir Stadında futbol idmanlarına devam ediyor ve aralıklarla hazırlık maçları yapıyor. - BİTLİS