Tatvan'daki dere yatakları ve kanallar temizlendi - Son Dakika

Tatvan Belediyesi ilçe merkezindeki dere yatakları ve kanalları temizledi.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, şehrin birçok mahallesinden geçen, görüntü ile çevre kirliliği oluşturan 3 kilometre uzunluğundaki kanalda temizlik çalışmaları yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, kanaldan çıkan 450 kamyon balçık ve çöpün şehir dışına taşındığını söyledi.

Belediyeye bağlı ekiplerin şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürdüğünü, bahar mevsiminin gelmesiyle belediye olarak hızlı bir şekilde çalışmalara başlandığını belirten Geylani, şöyle dedi:

"Bu çalışmalardan biri de uzun yıllardır detaylı bir şekilde temizlenmeyen dere ve kanallarımızdı. Tabi bu kanallar DSİ'ye bağlı kanallardır. Biz de belediye olarak işin içine girerek özellikle sivrisinek ve haşerelerin en çok üreme noktası olan bu günlerde, temizlik çalışmalarına dahil olduk. Ekiplerimiz bugün itibariyle kanalda biriken atık ve çöpleri baştan aşağı temizledi. Bunun dışında şehir merkezinde bulunan tüm dere ve kanallarda da temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalarımızla hem görüntü kirliliğini ortadan kaldıracağız hem de yaz aylarında oluşan sivrisinek ve haşerelerin üreme noktalarını temizleyeceğiz"