Tatvan'daki eczaneden "bir metre kuralı" için şeritli önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'daki eczaneden 'bir metre kuralı' için şeritli önlem - Son Dakika

Tatvan'daki eczaneden "bir metre kuralı" için şeritli önlem

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir eczane, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bir metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile tezgah arasına şerit çekti.

Tatvan'daki eczaneden

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir eczane, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bir metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile tezgah arasına şerit çekti.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılıp, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hem vatandaşlar hem de yetkililer yoğun önlemler almaya başladı. Salgına karşı risk altında bulunan eczacılar ise 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan bir metrelik mesafeye uyulmasına dikkat edilmesi için çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde hizmet veren Ihlamur Eczanesi ise korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bir metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile aralarına şerit çekti. Eczane görevlilerince her gelen müşterinin eli dezenfekte edilirken, işlemler de uzaktan hallediliyor. Bu süreçte fazla temastan kaçınılmasını öneren uzmanlar, insanlarla iletişimde arada en az bir metre mesafede bulunmasını tavsiye ediyor.


Müşteriler de eczanelerde hayata geçirilen bu uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.


Eczanede maske ve eldiven takarak bir metrelik kırmızı şerit uygulamasına geçtiklerini belirten Eczacı Mustafa Emir Aybay, ayrıca gelen vatandaşlara ise dezenfekte ilacı verdiklerini söyledi. Sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna dikkat çeken Eczacı Mustafa Emir Aybay, "Hem kendi sağlığımız hem de gelen hastalarımızın sağlığını düşünerek böyle bir uygulama başlattık. Hasta ile olan 1-1,5 metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca iş yerimizde sık sık dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Gelen hastalara da dezenfekte ilacı ikramında bulunuyoruz. Genel itibariyle bizler eczanemizde her türlü tedbirimizi aldık. İlaç almaya gelen vatandaşlarımıza da sık sık gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarı ve önerilerde bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte belirlenen kurallara uyarsa en kısa sürede bu sorunu da en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:32 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı         
15:24
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:53:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'daki eczaneden "bir metre kuralı" için şeritli önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]