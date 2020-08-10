Tatvan'daki gazeteciler Kaymakam Tekin Erdemir'i ziyaret etti - Son Dakika

Tatvan ilçesindeki gazeteciler Kaymakam Erdemir'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Erdemir'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan gazeteciler, ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar hakkındaki gözlemlerini dile getirdi.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek basın mensuplarına teşekkür eden Kaymakam Erdemir, kamu kurumlarınca ilçedeki çalışmaların koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ettiğini söyledi.

Halka hizmet konusunda devletin tüm kurumların üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirten Erdemir, şöyle dedi:

"Kısa süre önce göreve başladım ve düzenlediğimiz toplantılarda ilçede yürütülen çalışmalar hakkında kurum müdürlerimizden bilgi aldım. Bitlisimize ve Tatvanımıza yabancı biri olmadığım için buraları biliyorum. Halkın talepleri ve beklentileri hakkında da bilgiye sahibiz. Kurumlar arasındaki bağlantıyı daha da sağlamlaştırarak, İnşallah hep birlikte şirin ilçemize ve vatandaşlarımıza güzel hizmetler kazandıracağız."