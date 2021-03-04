Tatvan'daki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu - Son Dakika

Tatvan'daki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu
04.03.2021 22:09
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 3 askerden birinin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 3 askerden birinin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi. - ANKARA
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