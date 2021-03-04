Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Ömer Umulu'nun Kırıkkale'deki ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun Kırıkkale'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı.

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Valiliği de yaptığı açıklamada, şehit Umulu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.