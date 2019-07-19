Son Dakika Haberleri: Tatvan'daki kaplıca ziyaretçilerini bekliyor
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Tatvan'daki kaplıca ziyaretçilerini bekliyor

23 dakika önce

Bitlis Tatvan ilçesinde 300 kişi kapasiteli kaplıca, ziyaretçilerini bekliyor.

Bitlis Tatvan ilçesinde 300 kişi kapasiteli kaplıca, ziyaretçilerini bekliyor.
İlçede 40 dönüm arazi üzerine kurulan, 4 havuz, duş kabinleri, dinlenme ve havuzlu odaların yer aldığı kaplıca, bir çok yerden ziyaretçiyi ağırlıyor.
Tesis sahibi İzzettin Bayram, Van Gölü kıyısındaki 45 derece sıcak suya sahip kaplıcanın, bölgenin önemli tesisleri arasında yer aldığını belirtti.
Tesiste konaklama ihtiyacının giderilmesi için otel ve iglo evler yaptıklarını belirten Bayram, "Tesis alanında 50 ile 100 derece arasında sıcak su çıkıyor. Burada çıkan su, Nemrut Gölü'nün suyundan besleniyor ve mineraller bakımından oldukça zengin. Şuan üç sıcak kaplıca suyu kuyumuz var. Burası, Van Gölü havzası, aynı zamanda turizm bölgesi. Neden Antalya veya diğer turistik bölgeler gibi bir yer olmasın. Buraların tanıtılmasını istiyoruz." dedi.
Tatvan'daki kaplıca ziyaretçilerini bekliyor
Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:44 Kaynak: AA
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