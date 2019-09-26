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Tatvan'daki meyve bahçeleri kontrol edildi

14 dakika önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan meyve bahçeleri kontrol edildi.

Tatvan'daki meyve bahçeleri kontrol edildi, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan meyve bahçeleri kontrol edildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban ve teknik personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen kontrollerde; meyve ağaçlarının genel yapısı, hastalık ve zararlıları, ürünlerin hasat durumu ve bahçelerin genel durumu ile ilgili incelemeler yapılarak, meyve bahçesi sahiplerine bu konular hakkında bilgiler verildi. İlçe genelinde gerçekleştirilen teknik incelemelerle ilgili bilgi veren Ali Kurban, Tatvan'ın meyve yetiştiriciliği potansiyeli bakımından iyi bir konumda olduğunu söyledi. İlçede özellikle elma, ceviz, kiraz, vişne ve kayısı yetiştiriciliğinin revaçta olduğuna vurgu yapan Kurban, üretimlerin büyük bir kısmının ticari olarak, bir kısmının ise hobi olarak yapılmakta olduğuna dikkat çekti.


İlçenin meyvecilik açısından iyi bir iklime sahip olduğunu da dile getiren Kurban, yapılan bahçe kontrollerinde ise çiftçilerin yeni bilgiler edindiğini ve bu sayede ürünlerde verimlerin daha da artacağını ifade etti. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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