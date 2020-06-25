Tatvan'daki mezarlıklarda temizlik çalışmaları - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçedeki mezarlıklarda ot biçimi, mıntıka temizliği ve çevre düzenlemesine önem verdiklerini söyledi.

Mezarlıklarımızın temizliğinin belirlenmiş program kapsamında yapıldığını belirten Geylani, şöyle konuştu:

"Mezarlıklarımızın tüm yollarını ve mezar aralarını temizliyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz tarafından mezarlık alanları içindeki yabani otların kesilmesi ve temizlenmesi, kurumuş, kırılmış veya devrilmiş ağaçların toplanması ve kesilmesi işlemlerini tamamlayarak mezarlık alanlarını daha güzel bir görünüme kavuşturuyor."