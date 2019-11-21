Tatvan'daki muay thai kampına 3 ülkeden 60 sporcu katıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen muay thai kampına Türkiye, İran ve Azerbeycan'dan 60 sporcu katıldı.

Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı tarafından, Van Gölü Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenen kamp, yerli ve yabancı sporların katılımıyla 4 gün sürecek.

Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, yaptığı açıklamada, kamp organizasyonunu 19 Kasım'da başlattıklarını söyledi.

Muay Thai Galası'nın yarın saat 17.00'da Tatvan Spor Salonu'nda düzenleneceğini kaydeden Uğur, "Kampa Türkiye, İran ve Azerbeycan'dan 60 sporcu katıldı. Burada düzenlediğimiz uluslararası kampımıza katılan sporcularımız arasında yarın gala düzenleyeceğiz. Amacımız, sporcuların ülke genelinde ve uluslararası şampiyonalarda daha başarılı hale gelmesidir." dedi.