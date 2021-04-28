Tatvan'daki öğrenciler kodlama öğreniyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Yarını Kodlayanlar Projesi" kapsamında temel kodlama eğitimine katılan öğrencilere sertifika verildi.

Hidayet Mahallesi'ndeki Yunus Emre Anaokulu'nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, okul müdürü Serkan Saçın ve okul öncesi öğretmeni Gülsüm Adsoy'u çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Yüzer, "Kurs 1" seviyesini tamamlayan öğrenciler ile projeyi yürüten Saçın ve Adsoy'a belgelerini takdim etti.

Öğrencilere çalışma kağıtlarıyla kodlama eğitimi verdiklerini belirten Adsoy, "Kurs 1" seviyesini tamamlayan çocuklar için sertifika töreni düzenlediklerini aktardı.

Projeyi devam ettireceklerini kaydeden Adsoy, "Okul öncesi için hızlandırılmış 'Ders Al' programı ile dersimize devam edeceğiz. İstedikleri taktirde öğrencilerimiz bu eğitime devam edebilecekler. Bu kodlama eğitimi öğrencilerimize geniş bakış açısı, uzaksal düşünme, çözüm odaklı olmalarını sağlayacak. Ayrıca, bu program robotik kodlamanın bir önceki aşamasıdır." diye konuştu.