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Tatvan'daki öğretmenler velileri evlerinde ziyaret ediyor

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğretmenler hayata geçirdikleri "Öğretmen-Veli Çay Sohbeti" projesi kapsamında velileri evlerinde ziyaret ediyor.

Tatvan'daki öğretmenler velileri evlerinde ziyaret ediyor, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğretmenler hayata geçirdikleri "Öğretmen-Veli Çay Sohbeti" projesi kapsamında velileri evlerinde ziyaret ediyor.

Tatvan TOKİ bölgesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ile okul aile birliği tarafından geliştirilen proje kapsamında okulda görevli öğretmenler, veliler ve öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, sohbetlerine katılıyor.

Bu projeyi öğrenci ve aileleri yakından tanımak amacıyla geliştirdiklerini söyleyen Okul Müdürü Hakan Yaşar, "Her ay düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. 40 öğretmenimiz ve idarecilerimizle her ay yaklaşık olarak 100 kadar veli ziyareti gerçekleştiriyoruz. Okul aile işbirliği kapsamında yürütülen ev ziyaretlerimiz yıl sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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