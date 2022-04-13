Tatvan'daki öğretmenlerden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Hidayet İlkokulunda görevli öğretmenler, kendi imkanlarıyla oluşturdukları ramazan kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Okul Müdürü Selahattin Bayav ile Müdür Yardımcısı Esra Uçak öncülüğünde öğretmen ve veliler tarafından ramazan kolileri hazırlandı.

Hazırlanan koliler, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Okul Müdürü Selahattin Bayav, şu ana kadar 60 aileye yardımda bulunduklarını söyledi.