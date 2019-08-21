Son Dakika Haberleri: Tatvan'daki şehit ve gazi yakınları piknikte bir araya geldi
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Tatvan'daki şehit ve gazi yakınları piknikte bir araya geldi

48 dakika önce

Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD), şehit ve gazi yakınlarına yönelik piknik etkinliği düzenledi.

Tatvan'daki şehit ve gazi yakınları piknikte bir araya geldi, System.String[]

Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD), şehit ve gazi yakınlarına yönelik piknik etkinliği düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Ahde Vefa" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi yakınları güzel zaman geçirdi.

Van Gölü sahilindeki etkinliğe katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Özkan, etkinlikle ilgili TAŞGAD Başkanı Yafes Akkaya'dan da bilgi aldı.

Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:00 Kaynak: AA
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