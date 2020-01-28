Tatvan'dan İdlib'e yardım tırları gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'dan İdlib'e yardım tırları gönderildi - Son Dakika

Tatvan'dan İdlib'e yardım tırları gönderildi

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde toplanan yardımlar, tırlarla Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Tatvan'dan İdlib'e yardım tırları gönderildi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde toplanan yardımlar, tırlarla Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

İHH Bitlis Temsilciliğince Tatvan'da başlatılan yardım kampanyasına Memur-Sen Bitlis Şubesi, Tatvan Tek-Der ve bazı vatandaşlar destek verdi.

Tatvan fuar alanında toplanan yardımlar, tırlara yüklenerek dualarla İdlib'e gönderildi.

Burada sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan İHH Üyesi Cihat Aytaş, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan dolayı 500 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 2 milyon kişinin yaralandığını ve sakat kaldığını, milyonlarca kişinin evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Aytaş, "Bombaların altından kaçan on binlerce sivil her şeye rağmen ayakta kalabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini bekliyor. Ülke olarak dünyanın birçok yerindeki mazlum coğrafyalara ve mağdur insanlara yardım elimizi uzattık, uzatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İHH'nın 314 arama kurtarma ekibi, 2 gezici AŞ evi, 6 tır insani yardım malzemesi ve 200 çadır ile Elazığ'daki depremzedelerin de yardımına koştuğunu aktaran Aytaş, Bitlis İHH olarak da 9 kişilik acil arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Tatvan, Suriye, Bitlis, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 00:40:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'dan İdlib'e yardım tırları gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]