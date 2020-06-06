Tatvan'dan kısa kısa - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir caddeye, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın ismi verildi.

Tatvan Belediyesinde, olağan meclis toplantısı düzenlendi.

Toplantıda bir caddeye meclis kararıyla "Cemal Taşar Caddesi" ismi verildi.

- Denetimler yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçedeki iş yerleri denetlendi.

Kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonları, ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, park, çocuk oyun alanları, çay ocakları, kafeterya ve sahil bandını denetleyerek vatandaşları salgın konusunda uyardı.

Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları

İlçede Gençlik Merkezi Müdürlüğü bahçesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar ile gençlik liderleri ve gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında gençlik merkezi girişine fidan ve yediveren gül fidanı ekildi.

Tatvan'da sera kuruldu

İlçenin Adabağ köyünde 2 bin metre kare kapalı alana sahip bir sera kuruldu.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında kurulan serada domates ve fidan üretimi yapılacak.

Yol çalışmaları

Tatvan Belediyesi tarafından başlatılan yol yenileme ve yapımı çalışmaları devam ediyor.

Çalışamalar kapsamında ekipler, Karşıyaka ve Fatih mahallelerinde cadde ve sokakları yenilemek için çalışma başlattı.