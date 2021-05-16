Tatvan Devlet Hastanesi ek binası yarın hizmete açılıyor - Son Dakika

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesinin ilçe merkezindeki ek hizmet binası yarın vatandaşların hizmetine açılacak.

Saray Mahallesi'ndeki Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasının tadilat ve güçlendirme çalışması tamamlandı.

Vali Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve İl Sağlık Müdürü Koray Okur, ek hizmet binasında incelemelerde bulundu, hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Sağlık hizmeti vermeye hazır hale getirilen ek binanın acil servis ve bazı polikliniklerinde yarın hasta kabulüne başlanacağı belirtildi.

Başhekim Rıdvan Kulu, 24 saat acil servis hizmetinin yanı sıra, 5 poliklinikte de hasta kabulüne başlayacaklarını söyledi.

Esentepe Mahallesi'ndeki binada artık acil servis hizmeti verilmeyeceğini, hastaların yeni binaya gelmesi gerektiğini belirten Kulu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda aşı birimlerimiz de bu hastanemizde 24 saat faaliyet yürütecek. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk hastalıkları, fizik tedavi ve cildiye polikliniklerimiz de bu hastanemizde hizmet verecek."