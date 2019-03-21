Son Dakika Haberleri: Tatvan Devlet Hastanesi İhalesi Yapılacak

Tatvan Devlet Hastanesi İhalesi Yapılacak

1 saat önce

Tatvan ilçesinde yapılması planlanan 50 yataklı Tatvan Devlet Hastanesi binasının ihalesi 24 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Tatvan Devlet Hastanesi İhalesi Yapılacak, System.String[]
Tatvan ilçesinde yapılması planlanan 50 yataklı Tatvan Devlet Hastanesi binasının ihalesi 24 Nisan'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yaptığı açıklamada, Tatvan merkezdeki eski devlet hastanesi binasının, güçlendirme ve tadilat yapım işinin ardından tekrar sağlık hizmeti vermeye başlayacağını söyledi.

Eski devlet hastanesinin 50 yataklı olarak yeniden sağlık hizmet vereceğini ifade eden Taşar, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale sürecini başlatık. İhale 24 Nisan 2019'da yapılacak. Eski devlet hastanesi binasını tadilattan geçirip yeniden halkımızın sağlık hizmetine açma çalışmalarımız sonuç verdi. Güçlendirme ile tadilat yapım işi programa alındı. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: AA

AK Parti, Tatvan, Devlet Hastanesi, Güncel
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