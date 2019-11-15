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Tatvan Devlet Hastanesi'nde güçlendirme çalışması

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasında güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde güçlendirme çalışması, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasında güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, hastane binasındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ihalesi tamamlanan binada çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların ardından ilçenin 50 yataklı bir hastane binasına kavuşacağın ifade eden Taşar, şunları kaydetti:

"Yapılacak çalışmalarla muhteşem bir hastanenin ortaya çıkabileceğini gayet iyi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçemize ve ilimize verdiği önemin bir göstergesi de budur. Hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Projenin 2021'de tamamlanması planlanıyor. Ancak Tatvanlılar bir an önce hizmete girmesini bekliyor. Şimdiden hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Devlet Hastanesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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