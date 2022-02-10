Üye Girişi
Tatvan Devlet Hastanesi personeli yerli aşının tanıtımı için TURKOVAC yazılı forma giydi - Son Dakika

Tatvan Devlet Hastanesi personeli yerli aşının tanıtımı için TURKOVAC yazılı forma giydi

10.02.2022 10:02
Tatvan Devlet Hastanesi personeli yerli aşının tanıtımı için TURKOVAC yazılı forma giydi

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, yerli ve milli aşıyı tanıtmak ve vatandaşları aşıya yönlendirmek amacıyla üzerinde TURKOVAC yazılı formalar hazırladı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, yerli ve milli aşıyı tanıtmak ve vatandaşları aşıya yönlendirmek amacıyla üzerinde TURKOVAC yazılı formalar hazırladı.

Hastanede görevli personele üzerinde "TURKOVAC" yazılı forma giydiren hastane yönetimi, bu yolla hem aşının tanıtımını yapıyor hem de vatandaşları aşıya teşvik etmeye çalışıyor.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, gazetecilere, Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "TURKOVAC" aşısının, pazartesiden itibaren hastanenin ek binasında yapılmaya başlandığını belirtti.

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Reyhanlı, "Hastanemizde milli aşımızın reklamını yapmak istedik. Hem halkımızı cesaretlendirmek hem de özendirmek amaçlı böyle bir uygulama yaptık. Bunun da aşılamaya pozitif yansıyacağını düşünüyorum. 15 personele yeni formaları giydirerek hastanemizin her tarafında bu reklamı yapıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Bitlis, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan Devlet Hastanesi personeli yerli aşının tanıtımı için TURKOVAC yazılı forma giydi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:30 Bilim dünyasında bir ilk: Bu örümcek dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:11:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan Devlet Hastanesi personeli yerli aşının tanıtımı için TURKOVAC yazılı forma giydi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement