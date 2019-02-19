Tatvan Fırıncılar Derneği Açıldı

Bitlis'in Tatvan Fırıncılar Derneği törenle açıldı.

Bitlis'in Tatvan Fırıncılar Derneği törenle açıldı.



İlçedeki fırıncıların bir araya gelmesiyle kurulan Tatvan Fırıncılar Derneğinin açılışı; Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Davetlilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Kaymakamı Özkan, derneğin hayırlı olmasını dileyerek, yöneticileri ve üyelerine başarı dileklerini iletti.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnafının tek çatı altında toplanmasının önemine vurgu yaparak, derneğin hayırlı olmasını diledi.



Açılışta kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkürlerini ileten Tatvan Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy da, Tatvan'da faaliyet gösteren fırıncılar olarak bundan sonra dernek çatısı altında faaliyet yürüteceklerini ifade etti.



Yapılan açılış sonrası dernek bürosunu gezen Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy, dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.



Düzenlenen açılış programına Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, Tatvan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS

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