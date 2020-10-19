Tatvan Gençlik Merkezi Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezi, açtığı kurslara sosyal mesafenin sağlanması amacıyla sınırlı sayıda kursiyer kabul ediyor.

Pandemi öncesi günlük 400 kişinin etkinliklere katıldığı Gençlik Merkezi, Kovid-19 nedeniyle bu sayıyı günlük 150 kişiye düşürdü.

Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ve ateş ölçümünün ardından gençlerin merkeze kabul edildiğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle uygun görülen alanlarda kurs açtıklarını belirten Avşar, "Sınırlı sayıda katılımcı alabiliyoruz. Gençler merkezimize yoğun ilgi gösteriyor. Önceden günlük 400 kişi olan sayıyı 150 civarına düşürmek zorunda kaldık. Şuan DYK kurslarımıza kayıtlı 75 öğrencimiz var ve diğer kurslar ile tiyatro çalışmaları ve benzeri etkinliklere katılanlarla bu sayı 150 civarına ulaşıyor. Koronavirüs tedbirleri öncelikli olmak üzere, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek faaliyetlerimiz devam ediyor." diye konuştu.