Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı

04.06.2022 15:00
Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı

Van'ın Tatvan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yılsonu sergisi açıldı.

Van'ın Tatvan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yılsonu sergisi açıldı.

Yaşam Alışveriş Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Kaymakam Tekin Erdemir, el emeği, göz nuru ürünler sergisinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Ürünlerin büyük bir emek ile hazırlandığını ifade eden Erdemir, "Kursiyerleri ve usta öğreticilerini tebrik ediyorum. İnşallah kurs ve kursiyer sayıları artarak, devam edecek" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Açar, 2021-2022 eğitim, öğretim yılının başlamasından bu yana açtıkları 625 kursa 10 bin 580 kursiyerin katıldığını vurguladı.

Halk oyunları gösterisinin ardından Erdemir, sergiyi gezerek, ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa Kaymakam Tekin Erdemir'in eşi Havva Erdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşi Gülsüm Meral Geylani, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika

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