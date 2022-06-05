Ürünlerin büyük bir emek ile hazırlandığını ifade eden Erdemir, "Kursiyerleri ve usta öğreticilerini tebrik ediyorum. İnşallah kurs ve kursiyer sayıları artarak, devam edecek" dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nde yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika

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