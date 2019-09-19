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Tatvan HEM 115 farklı kurs açmayı planlıyor

21 dakika önce

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 115 farklı kurs açılması planlanıyor.

Tatvan HEM 115 farklı kurs açmayı planlıyor, System.String[]

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 115 farklı kurs açılması planlanıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, yaptığı açıklamada, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında 505 kurs açtıklarını, bu kurslardan 9 bin 128 kursiyerin faydalandığını, 4 bin 497'sinin ise sertifika aldığını söyledi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan destekleme ve yerleştirme kursuna katılan 68 öğrenciden 56'sının da üniversitelere yerleştiğini ifade eden Acar, 2019-2020 yılı birinci eğitim ve öğretim döneminde 115 farklı kurs açmayı planladıklarını belirtti.

Halk Eğitimi Merkezi, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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