Tatvan HEM 115 farklı kurs açmayı planlıyor

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 115 farklı kurs açılması planlanıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, yaptığı açıklamada, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında 505 kurs açtıklarını, bu kurslardan 9 bin 128 kursiyerin faydalandığını, 4 bin 497'sinin ise sertifika aldığını söyledi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan destekleme ve yerleştirme kursuna katılan 68 öğrenciden 56'sının da üniversitelere yerleştiğini ifade eden Acar, 2019-2020 yılı birinci eğitim ve öğretim döneminde 115 farklı kurs açmayı planladıklarını belirtti.