Tatvan için sosyal medya üzerinden tanıtım seferberliği başlatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından ilçenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla sosyal medya üzerinden tanıtım seferberliği başlatıldı.

İlçeyi her yönüyle tanıtmak için kolları sıvayan Kaymakamlık, belediye ve TATSO, bunun için sosyal medya üzerinden tanıtım seferberliği başlattı. #MerhabaTatvan hashtag'ı ile sosyal medya üzerinden dün startı verilen kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası'nın resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımlara sosyal medya kullanıcıları da gün boyunca #MerhabaTatvan hashtag'ı ile yaptığı paylaşımlarla destek sundu. Her gün büyüyerek devam etmesi hedeflenen kampanya sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından binlerce gönüllü ilçenin bir birinden güzel fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kampanya sayesinde kısa sürede sosyal medyada adeta bir Tatvan seferberliği başlatılırken, ilçe ile ilgili paylaşılan bir birinden güzel ve özel fotoğraflar ise takipçiler tarafından büyük beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya üzerinden gönüllü olarak devam ettirilecek olan tanıtım kampanyası ile ilçenin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin tüm Türkiye'ye tanıtılması hedefleniyor.



Kaymakam Özkan: "Kampanya her geçen gün büyüyerek devam edecek"



Başlatılan kampanya ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kampanyanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kampanya ile sosyal medya üzerinden Tatvan için gönüllü bir tanıtım seferberliği başlatmayı hedeflediklerini belirten Kaymakam Özkan, kampanya ile ilçenin tüm tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.



Herkesi Tatvan'ı tanıtma adına gönüllü olarak kampanyaya destek sunmaya davet eden Kaymakam Özkan, "Her gün sosyal medya hesaplarımızdan #MerhabaTatvan hashtag'ı ile paylaşacağımız bir Tatvan fotoğrafı ile ilçenin tanıtımına katkı sunabiliriz. Bu manada bizlerde kaymakamlık olarak belediye ve TATSO ile birlikte "Sende Tatvan'ı paylaş, gönüllü tanıtıma destek ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden bir tanıtım seferberliği başlattık. Kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü. Buda bizleri son derece mutlu etti. İnşallah bu kampanyamız her geçen gün daha çok büyüyerek devam edecektir. Bu sayede de ilçemiz tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle tüm platformlarda tanınmış olacaktır" dedi.



Başkan Geylani: "Seferberlik tanıtıma katkı sunacaktır"



Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, belediye olarak kendilerinin tanıtıma ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden başlatılan tanıtım seferberliğinin de ilçenin tanıtımına büyük katkı sunacağına inandığını dile getiren Geylani, "Doğunun parlayan yıldızı Tatvan'ımızın tanıtımı konusunda belediyemizin üzerine düşen konuda her zaman elimizden geleni yapacağız. Bu vesile ile kampanyaya destek sunan ve sunacak olan herkese teşekkürlerimi iletiyor, herkesi kampanyaya destek sunmaya davet ediyorum" dedi.



TSO Başkanı Adabağ: "Güzellikleri paylaşarak tanıtacağız"



Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ'da Bitlis'in ilçeleriyle birlikte adeta bir açık hava müzesi olduğunu, başlatılan tanıtım seferberliğinin önemine dikkat çekti. Başlatılan kampanya sayesinde Tatvan ile birlikte bölgenin de tanıtımının yapılmış olacağına vurgu yapan Adabağ, "Yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan #MerhabaTatvan hashtag'ı ile ilçenin en güzel fotoğraflarını paylaşmak. Bizler bu seferberliğe gereken desteği sunmaya çalışırken, hemşerilerimizden de destek bekliyoruz. Bizler bu güzellikleri paylaştıkça daha çok kişinin ilçemizdeki ve bölgemizdeki güzellikleri hem görmelerine hem vesile olmuş olacağız hem de ilçemizin yanında bölgemizin de en güzel şekilde tanınmasına katkı sunmuş olacağız. Ben bu vesile ile paylaşımlarıyla katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS

