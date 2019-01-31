Son Dakika Haberleri: Tatvan ile Kumluca Arasında Kardeş İlçe Protokolü

Tatvan ile Kumluca Arasında Kardeş İlçe Protokolü

1 saat önce

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında, Tatvan ve Kumluca ilçeleri arasında "kardeş ilçe protokolü" imzalandı.

Tatvan ile Kumluca Arasında Kardeş İlçe Protokolü, System.String[]
Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında, Tatvan ve Kumluca ilçeleri arasında "kardeş ilçe protokolü" imzalandı.

Antalya'ya giden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, imza törenine katıldı.

Törende Kumluca Kaymakamlığı ile Tatvan Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle 3 yıl sürecek projenin startı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA

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