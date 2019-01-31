Tatvan ile Kumluca Arasında Kardeş İlçe Protokolü
1 saat önce
Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında, Tatvan ve Kumluca ilçeleri arasında "kardeş ilçe protokolü" imzalandı.
Antalya
Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında, Tatvan
ve Kumluca
ilçeleri arasında "kardeş ilçe protokolü" imzalandı.
Antalya'ya giden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, imza törenine katıldı.
Törende Kumluca Kaymakamlığı ile Tatvan Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı.
İmzalanan protokolle 3 yıl sürecek projenin startı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA
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