Tatvan'ın yeni tanıtım filmi yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'ın yeni tanıtım filmi yayınlandı - Son Dakika

Tatvan'ın yeni tanıtım filmi yayınlandı

6 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinin yeni tanıtım filmi "Bir Dost Şehirdir Tatvan" sloganı ile ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla yayına girdi.

Tatvan'ın yeni tanıtım filmi yayınlandı, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinin yeni tanıtım filmi "Bir Dost Şehirdir Tatvan" sloganı ile ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla yayına girdi.


Şehrin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra yaşamının da ön plana çıktığı tanıtım filmi, Tatvan Belediyesi tarafından yaptırıldı. Tanıtım filmi ile ilçenin sosyal medya platformları ve turizm fuarlarında en iyi şekilde tanıtılması amaçlanıyor. Tatvan'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak film ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, '"Kültürel ve folklorik değerleriyle Tatvan, Doğu Anadolu Bölgesinin gözbebeğidir. Tatvan'ımızın tanıtımını yapmak için göreve geldiğimiz günden beri her türlü çalışmayı yapıyoruz. Yeni tanıtım filmimiz de bu adımlardan birisidir. Turizm fuarları, sosyal medya platformları gibi her alanda Tatvan'ımızın tüm güzelliklerini yansıtacak olan filmimiz hayırlı olsun" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:40 Kaynak: İHA

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