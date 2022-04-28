Tatvan Kaymakamı Erdemir "Okullarımız Renklensin" projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan Kaymakamı Erdemir "Okullarımız Renklensin" projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti

28.04.2022 18:30
Tatvan Kaymakamı Erdemir "Okullarımız Renklensin" projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okullarımız Renklensin" projesinde gönüllü olarak yer alan öğretmenlerle bir aya geldi.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okullarımız Renklensin" projesinde gönüllü olarak yer alan öğretmenlerle bir aya geldi.

İlçedeki Hidayet İlkokulu'nda öğretmenleri ziyaret eden Erdemir, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Okul koridorları ile merdiven ve sınıflarda yapılan çalışmaları inceleyen Erdemir, gönüllülük esasıyla organize olan öğretmenlerin "Okullarımız Renklensin" sloganıyla ortaya koydukları çalışmaların çok güzel olduğunu söyledi.

Her katın çocukların yaşlarına uygun şekilde renklendirildiğini aktaran Erdemir, "Kendilerine teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Başka okullarda da bu çalışmaların devamını istiyoruz." dedi.

Proje koordinatörü Zeliha Kılıçoğlu ise "Güzel ve rengarenk bir okulumuz oldu. Hedeflediğimiz birçok şeyi gerçekleştirdik ve okulumuzu çocuklara teslim ettik." diye konuştu.

Erdemir'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve Şube Müdürü Halil Akhan eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek Van'da öğrenci ve yaşlıların bayram tıraşını kursiyerler yapıyor Van'da öğrenci ve yaşlıların bayram tıraşını kursiyerler yapıyor

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Erdemir, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan Kaymakamı Erdemir 'Okullarımız Renklensin' projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:08 Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek?
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 18:37:03. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan Kaymakamı Erdemir "Okullarımız Renklensin" projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement