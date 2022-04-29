Tatvan Kaymakamı Erdemir "Okullarımız Renklensin" projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan Kaymakamı Erdemir "Okullarımız Renklensin" projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti

29.04.2022 00:28

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okullarımız Renklensin" projesinde gönüllü olarak yer alan öğretmenlerle bir aya geldi.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okullarımız Renklensin" projesinde gönüllü olarak yer alan öğretmenlerle bir aya geldi.

İlçedeki Hidayet İlkokulu'nda öğretmenleri ziyaret eden Erdemir, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Okul koridorları ile merdiven ve sınıflarda yapılan çalışmaları inceleyen Erdemir, gönüllülük esasıyla organize olan öğretmenlerin "Okullarımız Renklensin" sloganıyla ortaya koydukları çalışmaların çok güzel olduğunu söyledi.

Her katın çocukların yaşlarına uygun şekilde renklendirildiğini aktaran Erdemir, "Kendilerine teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Başka okullarda da bu çalışmaların devamını istiyoruz." dedi.

Proje koordinatörü Zeliha Kılıçoğlu ise "Güzel ve rengarenk bir okulumuz oldu. Hedeflediğimiz birçok şeyi gerçekleştirdik ve okulumuzu çocuklara teslim ettik." diye konuştu.

Erdemir'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve Şube Müdürü Halil Akhan eşlik etti.

Tatvan Kaymakamı Erdemir Okullarımız Renklensin projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti
Tatvan Kaymakamı Erdemir Okullarımız Renklensin projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti
Tatvan Kaymakamı Erdemir Okullarımız Renklensin projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti
Tatvan Kaymakamı Erdemir Okullarımız Renklensin projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti

YORUMLAR
500
Tatvan Kaymakamı Erdemir 'Okullarımız Renklensin' projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti Tatvan Kaymakamı Erdemir 'Okullarımız Renklensin' projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Erdemir, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan Kaymakamı Erdemir 'Okullarımız Renklensin' projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman ile görüştü
00:30 Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti!
00:01 Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor!
23:59 Ronaldo, Chelsea maçında rekor kırdı!
23:53 Kırşehir'de yol kenarında bulunan ölü köpekler yürek burktu
23:30 Mansur Yavaş, 3 bine yakın ailenin eczane borcunu kapatacak
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 00:45:05. #1.13#
SON DAKİKA: Tatvan Kaymakamı Erdemir "Okullarımız Renklensin" projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement