Tatvan Kaymakamı Özkan'a "Yılın idarecisi" ödülü verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan Kaymakamı Özkan'a 'Yılın idarecisi' ödülü verildi - Son Dakika

Tatvan Kaymakamı Özkan'a "Yılın idarecisi" ödülü verildi

6 saat önce

Türk İdareciler Derneği (TİD) tarafından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a "Yıllın İdarecisi" ödülü verildi.

Tatvan Kaymakamı Özkan'a

Türk İdareciler Derneği (TİD) tarafından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a "Yıllın İdarecisi" ödülü verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Özkan'ın TİD tarafından 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen ödül töreninde güvenlik hizmetleri dalında ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Özkan, şunları aktardı:

"Her ne kadar bu ödül şahsına tevdi edilmiş olsa da bu ödül başta şehadete yürüyen şehitlerimizin ve onların ardı sıra yürüyen gazilerimizin eseridir. Bu ödül, himayelerinde görev yaptığımız valimizin, emniyet ve Jandarma teşkilatımızın, korucularımızın ve de birlikte görev yaptığımız mesai arkadaşlarımızın emeğidir. Bu ödül, Tatvanlı hemşehrilerimizin bizlere olan güveninin bir sonucudur. Buradan hareketle geçmişten bu güne şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle yad ediyor."

Mehmet Ali Özkan, Ankara, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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