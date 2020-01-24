Tatvan Kaymakamı Özkan operasyon birliklerini ziyaret etti - Son Dakika

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Tatvan Kaymakamı Özkan operasyon birliklerini ziyaret etti
6 saat önce
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:50 Kaynak: AA
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Özkan'ın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Sehi Ormanları bölgesine gittiği belirtildi.
Açıklamada, çetin kış şartları ve zorlu arazi koşullarında halkın huzur ve güveni için PKK'lı teröristlere karşı bölgedeki operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret eden Özkan'ın, operasyon birliklerine başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.
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