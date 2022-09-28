Tatvan Kaymakamı Demir sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Tatvan Kaymakamı Demir sanayi esnafını ziyaret etti

28.09.2022 20:22
Tatvan Kaymakamı Demir sanayi esnafını ziyaret etti

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Demir, Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç ile sanayi sitesine ziyarette bulundu.

Burada iş yeri sahipleriyle bir araya gelen Demir, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren esnaf da Kaymakam Demir'e teşekkür etti.

YORUMLAR
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OTOMOBİLİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI OTOMOBİLİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü; 1 kişi gözaltında Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü; 1 kişi gözaltında
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan Kaymakamı Demir sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan Kaymakamı Demir sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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