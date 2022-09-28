Burada iş yeri sahipleriyle bir araya gelen Demir, sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tatvan Kaymakamı Demir sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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