Tatvan Kaymakamlığı: "48 saatte 190 santimetre kar yağdı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan Kaymakamlığı: '48 saatte 190 santimetre kar yağdı' - Son Dakika

Tatvan Kaymakamlığı: "48 saatte 190 santimetre kar yağdı"

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açıldığı, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Tatvan Kaymakamlığı:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açıldığı, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan yolların kısa sürede açıldığı, Tatvan- Van, Tatvan- Ahlat, Tatvan-Bitlis, Tatvan- Güroymak, Tatvan- Hizan yollarının açık olduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizle son 24 saatte yağan toplam kar 105 santimetre, son 48 saatte yağan toplam kar 190 santimetre. İlçemiz genelindeki tüm ana arterler ulaşıma açılmıştır. Ağır tonajlı araçların zincirli olmak kaydıyla trafiğe çıkmalarına izin verilmektedir. İlçe geneli kuzey yönündeki köy yolları açık, kapalı köy yolları ve Van istikameti yollar için başlatılan çalışmalarımız ise devam ediyor. Trafiğe çıkacak sürücülerin araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle duyurulur."

Bitlis, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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